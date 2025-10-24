Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-PISA
Se sente la responsabilità: "Mi sento pronto. Durante la settimana ho visto che lo è anche la squadra"
Sul valore che Allegri da alla difesa: "Tanto valore soprattutto all'ordine e si vede anche sul campo, vuole che difendiamo come gruppo. Si vede dai risultati"
Sul vincere subendo solo 20-25 gol: "È un obiettivo, vediamo partita dopo partita"
