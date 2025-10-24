Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Gilardino nel pre-partita di Milan-Pisa: “Tornare qui è emozionante. Sul modulo …”

MILAN-PISA

Gilardino nel pre-partita di Milan-Pisa: “Tornare qui è emozionante. Sul modulo …”

Gilardino nel pre-partita di Milan-Pisa: 'Tornare qui è emozionante. Sul modulo ...'
Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Pisa, così Gilardino nel pre-partita di 'San Siro'

—  

Sul suo ritorno a 'San Siro': “Tornare qua è sempre emozionante per quello che è stato nella mia carriera da giocatore. Stasera torno in altre vesti, conosco le difficoltà della gara, ma allo stesso tempo vogliamo fare una partita di personalità. Conosciamo le qualità del Milan in questo momento e anche l’attitudine che gli ha dato Allegri. Vogliamo starci dentro la gara e fare bene”.

LEGGI ANCHE

Sul 3-4-1-2 di stasera: "La volontà è sempre stata questa in questa stagione. Poi ci sono state partite in cui abbiamo fatto cambiamenti di strategia. Per supportare i tre attaccanti ci sarà bisogno di sacrificio da parte di tutti. Bisognerà soffrire ma anche avere coraggio nel proporre e andare nella metà campo avversaria per provare a fare male”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Pisa in diretta tv o streaming >>>

Sul Pisa a Milano senza tifosi: “C’è tanto dispiacere, avevano preso tantissimi biglietti. Un pensiero anche a loro, l’ho detto anche ai ragazzi: deve essere un valore in più in campo”.

Leggi anche
Milan-Pisa, Gilardino: “Emozionante tornare qui. Vogliamo fare una partita di...
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 8^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA