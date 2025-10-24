Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Pisa di Alberto Gilardino nella partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Pisa 1-0: Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News
MILAN-PISA
Milan-Pisa 1-0: Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News
Rafael Leao porta subito in vantaggio il Milan contro il Pisa con un gran gol: destro nell'angolo più lontano alla sinistra di Adrian Semper!
Al 7' l'attaccante portoghese Rafael Leão parte da sinistra, si accentra e lascia esplodere un destro da fuori area sul palo più lontano che non lascia scampo ad Adrian Šemper! Milan-Pisa 1-0!
