Risponde il Pisa, al 18', con un tiro - velleitario - di Simone Canestrelli che Mike Maignan, con lo sguardo, accompagna sopra la traversa. Quindi, al 21', sull'assist dalla destra di Alexis Saelemaekers, la conclusione a botta sicura di Leão viene deviata di poco sopra la traversa.

Al 24', sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione battuto da Luka Modrić, finta di Ricci a liberare il sinistro di Davide Bartesaghi: conclusione forte, ma centrale e nessun problema per Šemper. Quindi, sul capovolgimento di fronte, è Ebenezer Akinsanmiro, giocatore di proprietà dell'Inter, ad andare alla conclusione. Ma il nigeriano non centra lo specchio dello porta.

Leão, che gol! Modrić a tutto campo — Youssouf Fofana, al 32', entra in area e prova a servire Santiago Giménez, appostato in area piccola: l'attaccante messicano si gira su Raúl Albiol e tenta il tiro di sinistro, ma l'esperto difensore spagnolo lo ferma proprio all'ultimo. Qualche minuto più tardi, Saelemaekers e Leão creano un po' di scompiglio in area di rigore pisana, ma il Diavolo non riesce ad arrivare alla conclusione. Peccato!

Lo stesso Fofana, al 39', al termine di una lunga azione manovrata, arriva al piazzato di destro da fuori area: blocca a terra Šemper. Tre minuti più tardi è Modrić che si libera bene di Akinsanmiro con una finta e poi va al tiro da fuori: l'idea è buona, la conclusione un po' meno. Al 43', sul cross dalla sinistra di Strahinja Pavlović, Giménez prova il gol di tacco, ma cicca il pallone.

Modrić è scatenato, si muove a tutto campo e infiamma 'San Siro' al 44' quando entra in area, salta tutti e, nel momento della conclusione, viene fermato sul più bello. Nel minuto di recupero concesso dall'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine una discesa di Pavlović semina il panico in area ospite. Ma, purtroppo, non provoca un'azione da gol del Diavolo.

Milan-Pisa 1-0 al 45'. Il Diavolo dovrà continuare così in fase difensiva ed essere più cinico in attacco. Di modo da poter mettere in ghiaccio il risultato e portare a casa i tre punti che, finora, merita.