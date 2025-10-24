Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa 1-0 (45′): magia di Leao. Ma come gioca Modric? | Serie A News

MILAN-PISA

Milan-Pisa 1-0 (45′): magia di Leao. Ma come gioca Modric? | Serie A News

Milan-Pisa 1-0 (45'): magia di Leao. Ma come gioca Modric? | Serie A News
È finito il primo tempo di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Alberto Gilardino
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Alberto Gilardino.

Milan-Pisa 1-0, il racconto del primo tempo

—  

Alla prima vera azione della partita, il Milan va in vantaggio. Al 7' l'attaccante portoghese Rafael Leão parte da sinistra, si accentra e lascia esplodere un destro da fuori area sul palo più lontano che non lascia scampo ad Adrian Šemper! Tre minuti più tardi ci prova Samuele Ricci dalla distanza: conclusione imprecisa.

LEGGI ANCHE

Risponde il Pisa, al 18', con un tiro - velleitario - di Simone Canestrelli che Mike Maignan, con lo sguardo, accompagna sopra la traversa. Quindi, al 21', sull'assist dalla destra di Alexis Saelemaekers, la conclusione a botta sicura di Leão viene deviata di poco sopra la traversa.

Al 24', sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione battuto da Luka Modrić, finta di Ricci a liberare il sinistro di Davide Bartesaghi: conclusione forte, ma centrale e nessun problema per Šemper. Quindi, sul capovolgimento di fronte, è Ebenezer Akinsanmiro, giocatore di proprietà dell'Inter, ad andare alla conclusione. Ma il nigeriano non centra lo specchio dello porta.

Leão, che gol! Modrić a tutto campo

—  

Youssouf Fofana, al 32', entra in area e prova a servire Santiago Giménez, appostato in area piccola: l'attaccante messicano si gira su Raúl Albiol e tenta il tiro di sinistro, ma l'esperto difensore spagnolo lo ferma proprio all'ultimo. Qualche minuto più tardi, Saelemaekers e Leão creano un po' di scompiglio in area di rigore pisana, ma il Diavolo non riesce ad arrivare alla conclusione. Peccato!

Lo stesso Fofana, al 39', al termine di una lunga azione manovrata, arriva al piazzato di destro da fuori area: blocca a terra Šemper. Tre minuti più tardi è Modrić che si libera bene di Akinsanmiro con una finta e poi va al tiro da fuori: l'idea è buona, la conclusione un po' meno. Al 43', sul cross dalla sinistra di Strahinja Pavlović, Giménez prova il gol di tacco, ma cicca il pallone.

Modrić è scatenato, si muove a tutto campo e infiamma 'San Siro' al 44' quando entra in area, salta tutti e, nel momento della conclusione, viene fermato sul più bello. Nel minuto di recupero concesso dall'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine una discesa di Pavlović semina il panico in area ospite. Ma, purtroppo, non provoca un'azione da gol del Diavolo.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Pisa >>>

Milan-Pisa 1-0 al 45'. Il Diavolo dovrà continuare così in fase difensiva ed essere più cinico in attacco. Di modo da poter mettere in ghiaccio il risultato e portare a casa i tre punti che, finora, merita.

Leggi anche
Milan-Pisa, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Milan-Pisa 1-0: Leao sblocca subito la gara con un gran gol | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA