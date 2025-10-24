Il Milan di Massimiliano Allegri va in svantaggio contro il Pisa di Alberto Gilardino nella partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Pisa 1-2: Nzola gela 'San Siro' e porta avanti gli ospiti | Serie A News
MILAN-PISA
M'Bala Nzola, sul filo del fuorigioco, porta il Pisa in vantaggio a 'San Siro' contro il Milan: brutta botta per la squadra di Max Allegri
All'86' lancio in profondità di Ebenezer Akinsanmiro, con l'attaccante ospite M'Bala Nzola che scatta sul filo del fuorigioco e, tutto solo davanti a Mike Maignan, lo batte per il vantaggio dei nerazzurri. Milan-Pisa 1-2 ...
