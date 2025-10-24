Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Pisa, Athekame: "Sono scontento per il risultato. Volevamo vincere"
MILAN-PISA
Milan-Pisa, Athekame: "Sono scontento per il risultato. Volevamo vincere"
Zachary Athekame giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Sulle emozioni: "Sono scontento per il risultato, volevamo vincere ed era molto importante per noi. Era importante vincere in casa e non abbiamo giocato molto bene. Adesso dobbiamo lavorare"
Arrabbiati per la partita visti i prossimi match duri? "Dobbiamo guardare avanti, abbiamo due partite importanti"
