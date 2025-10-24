Milan-Pisa, Athekame: “Sono scontento per il risultato. Volevamo vincere”

Zachary Athekame , giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa , partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni: "Sono scontento per il risultato, volevamo vincere ed era molto importante per noi. Era importante vincere in casa e non abbiamo giocato molto bene. Adesso dobbiamo lavorare"