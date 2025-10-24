PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa, Gilardino: “Peccato perché avevamo la partita in pugno. Dobbiamo lavorare”

MILAN-PISA

Milan-Pisa, Gilardino: “Peccato perché avevamo la partita in pugno. Dobbiamo lavorare”

Milan-Pisa, Gilardino: “Peccato perché avevamo la partita in pugno. Dobbiamo lavorare” - immagine 1
Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Se ci avessereo detto che venivamo a San Siro a fare una partita del genere. Devo dire solo bravi alla squadra, dopo un primo tempo normale abbiamo fatto una ripresa con personalità e coraggio. Peccato perché avevamo la partita in pungo. Ci portiamo a casa questo grande punto, è una grandissima iniezione di coraggio. Dedichiamo questo punto ai tanti tifosi che non sono potuti venire"

LEGGI ANCHE

Continuare con due punte: "Sono strategie nella preparazione delle partite. Stasera siamo stati efficaci, anche aggiungendo un centrocampista nel secondo tempo. I ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità. Dobbiamo continuare a pensare positivo e lavorare: è l'unica medicina che conosco"

Ottime prestazioni con le big: "Va detto che abbiamo sempre giocato contro squadre di medio-alta classifica. Contro squadre come Verona o l'Udinese dobbiamo migliorare con la palla tra i piedi, nella struttura. Non è semplice per chiunque giocare contro blocchi bassi ma in questa squadra ci sono margini di miglioramento. Vero anche che contro le big abbiamo fatto buone partite e di sostanza"

Sui punti: "Sappiamo che dobbiamo fare questo tipo di campionato, ne ero e ne siamo a conoscenza. Da neopromossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di fare punti importanti. Normale che stasera avevamo la partita in pugno ma ricordiamoci che incontravamo la prima in classifica. Dobbiamo tenere la testa alta"

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan, Athekame al 90′ dopo il pari contro il Pisa: “Vi dico cosa ho pensato sul...
Modric al 90′ di Milan-Pisa: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA