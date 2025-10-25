Milan-Pisa, Leao: questo il ruolo davvero perfetto? Così può fare ...

Milan-Pisa 2-2, i rossoneri sbattono ancora sul muro di una neopromossa in questo inizio di campionato. Dopo il 2-1 sofferto contro la Cremonese, arrivano altri due punti persi, stavolta contro il Pisa. Continuano comunque gli ottimi segnali da Leao attaccante. L'esterno rossonero, messo dal primo minuto in campo con Gimenez, ha giocato più come seconda punta che come perno dell'attacco come visto contro la Fiorentina nel primo tempo. Ecco le pagelle del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan, Leao con le due punte funziona. Altri segnali positivi. Ecco il ruolo perfetto?
PAGELLE MILAN
Milan, Leao con le due punte funziona. Altri segnali positivi. Ecco il ruolo perfetto?
Milan, Rafael Leao è stato uno dei protagonisti del pareggio contro il Pisa. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione dell'attaccante rossonero
© RIPRODUZIONE RISERVATA