Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano

Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano
Adrien Rabiot è ancora fuori per l'infortunio al polpaccio. Il centrocampista francese pesa molto sulla difesa del Milan. I numeri e la nostra analisi
Milan, Rabiot e un'assenza che pesa tantissimo. Il centrocampista del Diavolo si è fatto male durante l'ultima pausa per le nazionali di ottobre. Lesione al muscolo soleo del polpaccio. A centrocampo il Milan si trova in questo momento molto corto visto che mancano anche Loftus-Cheek e Jashari. Contro il Pisa e contro la Fiorentina, i rossoneri di Massimiliano Allegri ha subito 3 gol. Spesso si esalta Rabiot per le sue qualità tecniche, fisiche e di realizzazione sotto porta, ma si sottovaluta troppo l'impatto clamoroso in difesa. Quanto influisce l'assenza di Rabiot? I numeri parlano molto, molto chiaro.

Milan, in difesa l'assenza di Rabiot pesa come un macigno

Ecco i numeri del Milan con e senza Rabiot grazie all'analisi di 'Sofascore' e 'Opta'.

Contando le partite in Serie A giocate dal Milan senza Rabiot, sono 5 i gol subiti. Con il francese in campo la rete subita è solo una (contro il Napoli su rigore). Il campione prendendo anche la Coppa Italia è pari: 5 partite con Rabiot, 5 senza. Con il centrocampista la media punti è di 2,60 che scende a 2 quando il francese non c'è. Un gol subito a partite senza Rabiot, 0,20 quando il centrocampista è in campo. Grandi occasioni degli avversari più o meno simili. Solo due partite senza subire gol senza Rabiot, 4/5 quando il centrocampista è stato in campo.

Una differenza abissale con e senza Rabiot in campo per il Milan. Certo, anche l'assenza in avanti di Pulisic pesa decisamente come un macigno, ma Leao può sopperire in questo momento. Ricci, invece, fa tanta fatica nel ruolo del francese e i numeri non mentono. Era chiaro già dall'inizio della stagione di come Rabiot fosse un pezzo fondamentale. Ora che manca la sua importanza si sente ancora di più. Vedremo se il francese sarà disponibile per il derby contro l'Inter dopo la sosta per le partite delle nazionali di novembre.

