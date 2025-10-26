Adrien Rabiot è ancora fuori per l'infortunio al polpaccio. Il centrocampista francese pesa molto sulla difesa del Milan. I numeri e la nostra analisi

Milan, Rabiot e un'assenza che pesa tantissimo. Il centrocampista del Diavolo si è fatto male durante l'ultima pausa per le nazionali di ottobre. Lesione al muscolo soleo del polpaccio. A centrocampo il Milan si trova in questo momento molto corto visto che mancano anche Loftus-Cheek e Jashari. Contro il Pisa e contro la Fiorentina, i rossoneri di Massimiliano Allegri ha subito 3 gol. Spesso si esalta Rabiot per le sue qualità tecniche, fisiche e di realizzazione sotto porta, ma si sottovaluta troppo l'impatto clamoroso in difesa. Quanto influisce l'assenza di Rabiot? I numeri parlano molto, molto chiaro.