Adrien Rabiot è ancora fuori per l'infortunio al polpaccio. Il centrocampista francese pesa molto sulla difesa del Milan. I numeri e la nostra analisi
Milan, Rabiot e un'assenza che pesa tantissimo. Il centrocampista del Diavolo si è fatto male durante l'ultima pausa per le nazionali di ottobre. Lesione al muscolo soleo del polpaccio. A centrocampo il Milan si trova in questo momento molto corto visto che mancano anche Loftus-Cheek e Jashari. Contro il Pisa e contro la Fiorentina, i rossoneri di Massimiliano Allegri ha subito 3 gol. Spesso si esalta Rabiot per le sue qualità tecniche, fisiche e di realizzazione sotto porta, ma si sottovaluta troppo l'impatto clamoroso in difesa. Quanto influisce l'assenza di Rabiot? I numeri parlano molto, molto chiaro.
Milan, in difesa l'assenza di Rabiot pesa come un macigno
—
Ecco i numeri del Milan con e senza Rabiot grazie all'analisi di 'Sofascore' e 'Opta'.
Contando le partite in Serie A giocate dal Milan senza Rabiot, sono 5 i gol subiti. Con il francese in campo la rete subita è solo una (contro il Napoli su rigore). Il campione prendendo anche la Coppa Italia è pari: 5 partite con Rabiot, 5 senza. Con il centrocampista la media punti è di 2,60 che scende a 2 quando il francese non c'è. Un gol subito a partite senza Rabiot, 0,20 quando il centrocampista è in campo. Grandi occasioni degli avversari più o meno simili. Solo due partite senza subire gol senza Rabiot, 4/5 quando il centrocampista è stato in campo.