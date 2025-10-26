Calciomercato Milan, Tare tenta il doppio colpo dal Liverpool? Ecco per chi

Igli Tare ha concluso il suo primo calciomercato da DS del Milan | (Getty Images)

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri, ma continuano e si intensificano anche le voci riguardo le prossime sessioni di mercato per i rossoneri. Non manca poi così tanto a gennaio, mese nel quale il Diavolo potrebbe pensare a chiudere qualche colpo in entrare per rinforzare ancora la rosa e cercare di ottenere gli obiettivi stagionali. Vedremo se Tare e la dirigenza rossonera andrà alla ricerca di occasioni invernali.