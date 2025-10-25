L'avvocato Felice Raimondo, opinionista e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole sul match di ieri sera tra Milan e Pisa

Alessia Scataglini 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 21:18)

L'avvocato Felice Raimondo, opinionista e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole sul match di ieri sera tra Milan e Pisa, terminato 2-2 tra le mura di San Siro. L'avvocato, con un posto sul proprio profilo X, ha toccato diverse tematiche, facendo riferimento anche all'obiettivo stagionale dichiarato da società e allenatore: un posto in Champions League. Ha anche discusso dell'arbitraggio, usando parole molto forti. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Nessun dramma, ma alcune constatazioni: siamo un gruppo in costruzione, bisogna mettere in conto i passi falsi (up&down). Manca un centravanti capace di incidere contro le squadre chiuse, lacuna già nota. La rosa è volutamente corta, questo si può pagare in alcune partite se gli infortuni iniziano a sommarsi (ieri Estupi, Pulisic, Rabiot, Loftus e Jashari mai usato). Arbitraggio influenzato dalle polemiche montate dai nemici che si son resi conto della pericolosità del Milan di Allegri, che rischia di portare via alla concorrenza uno dei 4 posti in CL: soldi che fanno comodo a tante squadre. La strada è ancora lunga, ma per il momento la velocità di marcia è in linea col traguardo di inizio stagione. Importante mantenere il ritmo nelle prossime 3 prima della sosta: Atalanta, Roma e Parma".