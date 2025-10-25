"Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana che diventa attivo, nel momento in cui si sposta. Ha un effettivo impatto, perché quel suo movimento disorienta Semper. Ma i signori a Lissone non si sono posti nemmeno uno straccio di dubbio. In situazioni in cui: un calciatore muovendo da, o essendo in, posizione di fuorigioco si trova sulla traiettoria di un avversario e interferisce con il movimento dell'avversario verso il pallone, si concretizza un'infrazione di fuorigioco se ciò ha un impatto sulla capacità dell'avversario di giocare o contendere il pallone; se il calciatore si sposta sulla traiettoria di un avversario e ne ostacola la progressione (ad esempio blocca l'avversario) l'infrazione deve essere punita ai sensi della Regola 12. Altra pagina nera di questo inizio campionato".