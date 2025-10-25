Carlo Alvino, giornalista di fede napoletana, ha voluto commentare sul proprio profilo Instagram il gol di Rafael Leao di ieri sera contro il Pisa di Alberto Gilardino, ex calciatore rossonero, a San Siro. Secondo Alvino, il gol del portoghese contro i nerazzurri non doveva essere convalidato perchè, secondo lui, c'era un fuorigioco di Fofana. Ecco, di seguito, il suo pensiero:
ULTIME MILAN NEWS
Alvino polemico:”Il gol di Leao viziato dal fuorigioco di Fofana. Pagina nera del campionato”
Milan-Pisa, il pensiero di Alvino sul gol di Leao—
"Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana che diventa attivo, nel momento in cui si sposta. Ha un effettivo impatto, perché quel suo movimento disorienta Semper. Ma i signori a Lissone non si sono posti nemmeno uno straccio di dubbio. In situazioni in cui: un calciatore muovendo da, o essendo in, posizione di fuorigioco si trova sulla traiettoria di un avversario e interferisce con il movimento dell'avversario verso il pallone, si concretizza un'infrazione di fuorigioco se ciò ha un impatto sulla capacità dell'avversario di giocare o contendere il pallone; se il calciatore si sposta sulla traiettoria di un avversario e ne ostacola la progressione (ad esempio blocca l'avversario) l'infrazione deve essere punita ai sensi della Regola 12. Altra pagina nera di questo inizio campionato".
