Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Moretto: “Galliani è sempre più lontano dal ritorno al Milan. Ecco perchè”

ULTIME MILAN NEWS

Moretto: “Galliani è sempre più lontano dal ritorno al Milan. Ecco perchè”

Moretto: “Galliani è sempre più lontano dal ritorno al Milan. Ecco perchè” - immagine 1
Il noto esperto Matteo Moretto, intervenuto nel nuovo video pubblicato sul canale di Romano, ha parlato del ritorno al Milan di Galliani
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Pisa di Alberto Gilardino, il Milan di Allegri è stato l'assoluto protagonista del nuovo video di Matteo Moretto, caricato e pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha voluto spendere alcune parole su una situazione molto cara al Milan: il possibile ritorno in rossonero di Adriano Galliani. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Moretto sul ritorno di Galliani

—  

LEGGI ANCHE: Milan, tra campo e mercato: i nomi in difesa! Arriva Son? “Ad oggi sembra che…”

Sulle novità dirigenziali, da Calvelli a Galliani: "Massimo Calvelli entrerà a far parte del CDA rossonero in programma tra pochissimo. Questa è la notizia che vi ho anticipato, e ve la confermo. Mi arrivano ulteriori conferme, mi arrivano ulteriori conferme sul fatto che Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po' più vicino all'arrivo in FIFA, perché comunque ha sul tavolo una proposta da parte della FIFA e Galliani ci sta pensando seriamente. E' una proposta concreta, allettante e molto interessante per lui e per il suo futuro."

Leggi anche
Milan, tra campo e mercato: i nomi in difesa! Arriva Son? “Ad oggi sembra che…”
Moretto: “Son? Oggi non è un’opzione che il Milan contempla per una serie di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA