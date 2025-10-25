Dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Pisa di Alberto Gilardino, il Milan di Allegri è stato l'assoluto protagonista del nuovo video di Matteo Moretto, caricato e pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha voluto spendere alcune parole su una situazione molto cara al Milan: il possibile ritorno in rossonero di Adriano Galliani. Ecco, di seguito, le sue parole:
Moretto: "Galliani è sempre più lontano dal ritorno al Milan. Ecco perchè"
Moretto: “Galliani è sempre più lontano dal ritorno al Milan. Ecco perchè”
Il noto esperto Matteo Moretto, intervenuto nel nuovo video pubblicato sul canale di Romano, ha parlato del ritorno al Milan di Galliani
Milan, le parole di Moretto sul ritorno di Galliani—
Sulle novità dirigenziali, da Calvelli a Galliani: "Massimo Calvelli entrerà a far parte del CDA rossonero in programma tra pochissimo. Questa è la notizia che vi ho anticipato, e ve la confermo. Mi arrivano ulteriori conferme, mi arrivano ulteriori conferme sul fatto che Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po' più vicino all'arrivo in FIFA, perché comunque ha sul tavolo una proposta da parte della FIFA e Galliani ci sta pensando seriamente. E' una proposta concreta, allettante e molto interessante per lui e per il suo futuro."
