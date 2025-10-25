Sulle novità dirigenziali, da Calvelli a Galliani: "Massimo Calvelli entrerà a far parte del CDA rossonero in programma tra pochissimo. Questa è la notizia che vi ho anticipato, e ve la confermo. Mi arrivano ulteriori conferme, mi arrivano ulteriori conferme sul fatto che Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po' più vicino all'arrivo in FIFA, perché comunque ha sul tavolo una proposta da parte della FIFA e Galliani ci sta pensando seriamente. E' una proposta concreta, allettante e molto interessante per lui e per il suo futuro."