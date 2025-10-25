Pianeta Milan
MILAN-PISA

Milan-Pisa, tra numeri e rimpianti: le statistiche del match di San Siro

Serata amara quella di ieri per il Milan di Massimiliano Allegri. Contro il Pisa a San Siro, i rossoneri pareggiano: le statistiche
Serata amara quella di ieri per il Milan di Massimiliano Allegri. Contro il Pisa a San Siro, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A, i rossoneri non vanno oltre il pareggio (2-2), arrivato al 93esimo grazie ad un gol di Athekame. Nonostante il pareggio però, son spuntate fuori delle statistiche molto interessanti legate sia ai singoli che alla squadra. Ecco, di seguito, il comunicato del club:

(Fonte acmilan.com) - Un pareggio agrodolce per il Milan nell'anticipo dell'8ª giornata contro il Pisa. I rossoneri sono passati in vantaggio con Rafael Leão al 7', ma gli ospiti hanno risposto con Cuadrado su rigore al 60' e Nzola all'86'. A salvare la squadra di Allegri ci ha pensato Athekame al 93'. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

1- Il Milan (5V, 2N) è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A per la prima volta da febbraio-aprile 2024 (sette con Stefano Pioli in panchina).

2- Rafael Leão è andato a segno per due presenze casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2024 (contro Cagliari e Salernitana).

3- Due degli ultimi tre gol di Rafael Leão in Serie A sono arrivati da fuori area. Dal 2020/21 il portoghese è l'unico giocatore che ha segnato 30 gol e fornito 20 assist nelle gare casalinghe in Serie A.

4- Samuele Ricci (2001) è uno dei tre giocatori nati negli anni 2000 che hanno fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, insieme a Nicolò Rovella (2001) e a Lazar Samardžić (2002).

5- Zachary Athekame (20 anni e 315 giorni) è lo straniero più giovane a segnare col Milan in Serie A da Chaka Traorè nel gennaio 2024 contro l'Empoli (19 anni e 15 giorni).

6- Il Milan ha giocato la partita numero 3100della sua storia in Serie A; è la quarta squadra a tagliare questo traguardo dopo Inter, Roma e Juventus nella massima serie.

