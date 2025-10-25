1- Il Milan (5V, 2N) è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A per la prima volta da febbraio-aprile 2024 (sette con Stefano Pioli in panchina).

2- Rafael Leão è andato a segno per due presenze casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2024 (contro Cagliari e Salernitana).

3- Due degli ultimi tre gol di Rafael Leão in Serie A sono arrivati da fuori area. Dal 2020/21 il portoghese è l'unico giocatore che ha segnato 30 gol e fornito 20 assist nelle gare casalinghe in Serie A.

4- Samuele Ricci (2001) è uno dei tre giocatori nati negli anni 2000 che hanno fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, insieme a Nicolò Rovella (2001) e a Lazar Samardžić (2002).

5- Zachary Athekame (20 anni e 315 giorni) è lo straniero più giovane a segnare col Milan in Serie A da Chaka Traorè nel gennaio 2024 contro l'Empoli (19 anni e 15 giorni).

6- Il Milan ha giocato la partita numero 3100della sua storia in Serie A; è la quarta squadra a tagliare questo traguardo dopo Inter, Roma e Juventus nella massima serie.