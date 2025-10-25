PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, era fallo su Gabbia. Colpo clamoroso in difesa? Infortuni: Allegri spera in un ritorno

Milan, il post partita contro il Pisa e altre polemiche. Colpo in difesa? Allegri potrebbe ritrovato un infortunato. Ecco le top news del 25 ottobre 2025 da Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Milan, i rossoneri non sono riusciti a vincere contro il Pisa: dopo il gol di Leao, il Diavolo è riuscito ad agganciare il pareggio grazie al bel di Athekame dell'ultimo secondo. Tanti i temi nel giorno dopo. Si parla tanto degli episodi arbitrali, specialmente sul secondo gol del Pisa. Anche tanto mercato: possibile colpo in difesa? Chi in porta per il futuro? E occhio a un possibile ritorno tra gli infortunati. Le top news di Pianeta Milan del 25 ottobre 2025. PROSSIMA SCHEDA

