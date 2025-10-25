Bel momento di calcio quello che si è svolto in serata. L'ex terzino del Milan Serginho è stato il gradito ospite del Milan Club Sciacca in provincia di Agrigento. L'ex difensore ha parlato a media locali e tifosi presenti anche del suo passato con il Diavolo. Sul nostro sito abbiamo caricato dei video con il racconto sulle finale di Champions contro il Liverpool (guarda qui), sul possibile passaggio alla Juventus (guarda qui) e su derby contro l'Inter vinto per 6-0 dai rossoneri (video che trovate sopra l'articolo).