Bel momento di calcio quello che si è svolto in serata. L'ex terzino del Milan Serginho è stato il gradito ospite del Milan Club Sciacca in provincia di Agrigento. L'ex difensore ha parlato a media locali e tifosi presenti anche del suo passato con il Diavolo. Sul nostro sito abbiamo caricato dei video con il racconto sulle finale di Champions contro il Liverpool (guarda qui), sul possibile passaggio alla Juventus (guarda qui) e su derby contro l'Inter vinto per 6-0 dai rossoneri (video che trovate sopra l'articolo).
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Serginho in visita al Milan Club Sciacca: serata di calcio e ricordi per l’ex rossonero
ULTIME MILAN NEWS
Serginho in visita al Milan Club Sciacca: serata di calcio e ricordi per l’ex rossonero
L'ex terzino del Milan Serginho è stato il gradito ospite del Milan Club Sciacca in provincia di Agrigento. Serata di calcio vero
Bel momento dell'ex Milan Serginho—
Non solo. Serginho, infatti, ha confermato di essere anche una persona e un uomo dai sani valori fuori dal campo. Prima di recarsi al Milan Club, infatti, l'ex rossonero ha fatto visita ai bambini del settore giovanile dell'Unitas Sciacca Calcio (all'impianto sportivo polivalente Sicilia Sport) per la gioia dei tanti bambini presenti e non solo. Risate e bei momenti di calcio pure di quello bello.
LEGGI ANCHE: Un punto che potrebbe pesare: errori, ma il Milan con il Pisa può anche sorridere. Athekame ...>>>
Un bel momento di sport offerto da Serginho (contenuti offerti da Enrico Ianuario).
© RIPRODUZIONE RISERVATA