PIANETAMILAN i nostri video Serginho: “Prima di arrivare al Milan il mio procuratore parlava con la Juve. Ma io …” | PM

ULTIME MILAN NEWS

Serginho: “Prima di arrivare al Milan il mio procuratore parlava con la Juve. Ma io …” | PM

desc img
01:04
Emiliano Guadagnoli
25 ottobre

Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto sulla Juventus e la voglia di rossonero

Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto sulla Juventus e la voglia di rossonero