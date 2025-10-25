Milan, di nuovo tutti scarsi! Ma è decimato e non perde mai!

Dopo il pareggio del Milan di ieri sono ripartiti gli isterismi dei tifosi: da forti e belli, ora siamo di nuovo brutti e scarsi

Un pareggio che fa sicuramente male al Milan e ai suoi tifosi quello di ieri sera. Perché arriva in una partita teoricamente abbordabile, perché arriva in un turno tecnicamente favorevole. Eppure lascia anche qualcosa di positivo: questa squadra difficilmente perde. I tifosi, però, sono già ripartiti con gli isterismi: lo Scudetto è di nuovo impossibile, la squadra è scarsa, così non si va da nessuna parte. Sono solo alcune delle critiche, le più leggere, mosse ai rossoneri. Nessuno tiene in considerazione, però, che il Milan è privo di molti giocatori chiave. Gli infortuni sembrano già dimenticati. Sembra già che la squadra sia solo quella vista ieri sera. Provate però a togliere alle dirette concorrenti tutti questi giocatori...