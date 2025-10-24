Nella giornata di ieri, 23 ottobre 2025, a Milano è andato in scena un Consiglio comunale incentrato sul nuovo stadio di Milan e Inter
Nella giornata di ieri, 23 ottobre 2025, a Milano è andato in scena un Consiglio comunale incentrato ancora sul futuro di San Siro e sul progetto che Milan ed Inter, insieme a Foster e Manica, hanno pensato di realizzare per il nuovo impianto. . Come riferito dall'edizione odierna de Il Giornale, è stato approvato un ordine del giorno presentato al Consiglio dal consigliere Marco Mazzei della Lista Sala e firmato e approvato anche dai consiglieri Pd Alessandro Giungi e Angelo Turco.
Milan e Inter; novità sul nuovo stadio
L'ordine, approvato poi con ben venti voti a favore, ha chiesto alla giunta comunale di «avviare un tavolo di lavoro con le società per proporre di realizzare, all’interno del nuovo stadio il parcheggio bici più grande d’Italia, con almeno 10mila posti sicuri e attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike».