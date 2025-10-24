Nella giornata di ieri, 23 ottobre 2025, a Milano è andato in scena un Consiglio comunale incentrato ancora sul futuro di San Siro e sul progetto che Milan ed Inter, insieme a Foster e Manica, hanno pensato di realizzare per il nuovo impianto. . Come riferito dall'edizione odierna de Il Giornale, è stato approvato un ordine del giorno presentato al Consiglio dal consigliere Marco Mazzei della Lista Sala e firmato e approvato anche dai consiglieri Pd Alessandro Giungi e Angelo Turco.