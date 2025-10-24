Milan, si torna subito in campo: dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, questa sera San Siro ospita il Pisa per l'ottava partita del campionato di Serie 2025-26. Le possibile scelte di Allegri. Occhio anche al mercato: Kim e un possibile clamoroso ritorno. Per Galliani un ostacolo? Ecco le top news di giornata da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Galliani un ostacolo. Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri. Occhio al clamoroso ritorno
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Galliani un ostacolo. Arriva Kim? Altro infortunio per Allegri. Occhio al clamoroso ritorno
Milan, le scelte di Allegri verso il Pisa. Le ultime su Galliani, Kim e un possibile ritorno in rossonero. Ecco le top news del 24 ottobre 2025 da Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA