Questa sera alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri accoglierà tra le mura di San Siro il Pisa di Alberto Gilardino, ex giocatore rossonero (2005-2008). Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' ha rilasciato alcune dichiarazioni Serginho, ex compagno dell'attuale allenatore del Pisa al Milan. Durante la chiacchierata con la rosea, il terzino brasiliano si è volto soffermare anche su Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Serginho su Modric: “Un campione come lui fa la differenza. Al Milan ha portato…”
INTERVISTE
Serginho su Modric: “Un campione come lui fa la differenza. Al Milan ha portato…”
Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta' è intervenuto l'ex terzino rossonero Serginho parlando di Luka Modric
Ex Milan, Serginho su Modric—
LEGGI ANCHE: Milan, parla Serginho! In arrivo un gigante in difesa? Le ultime
Serginho parla così si Modric: "In mezzo al campo ha portato più esperienza e più equilibrio e ha risolto un grosso problema che la squadra aveva. Un campione come lui fa la differenza nonostante l’età perché vuole sempre il pallone, dà sicurezza a chi ha intorno e si sacrifica per i compagni dando l’esempio. Modric ha una grande qualità, tiene la palla tra i piedi come quelli della vecchia generazione e non la perde mai. Ha il passaggio filtrante e verticalizzazione come i grandi: è uno dei pochi rimasti in circolazione... Lui con Pirlo, Seedorf e Rui Costa sarebbe stato uno spettacolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA