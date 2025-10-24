Stasera il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo. I rossoneri accoglieranno tra le mura di San Siro il Pisa di Alberto Gilardino , che a vestito la maglia rossonera dal 2005 al 2008, inaugurando, di conseguenza, l'ottava giornata di Serie A. Intercettato dai microfoni de 'La Gazzetta' l'ex terzino rossonero Sérgio Cláudio dos Santos conosciuto meglio come Serginho, ha rilasciato una lunga intervista. Tra i tanti temi trattati, l'ex rossonero ha rivolto un pensiero anche al suo ex compagno ed attuale allenatore del Pisa. Ritornando ai tempi della Champions League del 2006-2007, il terzino ha raccontato un episodio legato a Gilardino. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Serginho su Gilardino sulla partita col Manchester: "Dopo il 2-2 dell’andata a Manchester, quella era una partita delicata. Giocammo in modo perfetto e lui chiuse il conto con la terza rete che ci fece qualificare per la finale poi vinta ad Atene. Il 3-0 contro lo United è stata una delle migliori prestazioni in assoluto di quel Milan".