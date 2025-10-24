Ex Milan, Pioli ancora polemico

“Capisco benissimo, è chiaro che è compito mio. Sono arrivato qua, chiamato dal club, anche con la mia ambizione di voler alzare il livello. Ho creato tante attese, tante aspettative e l'inizio così difficile probabilmente ha complicato la nostra situazione anche dal punto di vista emotivo, dalla spessatezza mentale. Qua devo essere bravo a lavorarci io, lo so bene perchè conosco questo ambiente e tutta la forza che insieme abbiamo e ci mettiamo ogni volta.