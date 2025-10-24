Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pioli, continuano le polemiche: “Col Milan abbiamo preso gol perchè il capitano non c’era”

INTERVISTE

Pioli, continuano le polemiche: “Col Milan abbiamo preso gol perchè il capitano non c’era”

Milan-Fiorentina, Pioli ritorna a 'San Siro': coro della Curva Sud, l'abbraccio con Ibrahimovic
Le polemiche dell'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, continuano a non placarsi: le parole dell'ex Milan dopo il Rapid Vienna
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le polemiche dell'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, continuano a non placarsi. Dopo un bruttissimo inizio in Serie A, oggi la Fiorentina ha vinto contro il Rapid Vienna per 3-0. Nel post partita, l'ex tecnico rossonero è ritornato a parlare della partita contro il Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, Pioli ancora polemico

—  

“Capisco benissimo, è chiaro che è compito mio. Sono arrivato qua, chiamato dal club, anche con la mia ambizione di voler alzare il livello. Ho creato tante attese, tante aspettative e l'inizio così difficile probabilmente ha complicato la nostra situazione anche dal punto di vista emotivo, dalla spessatezza mentale. Qua devo essere bravo a lavorarci io, lo so bene perchè conosco questo ambiente e tutta la forza che insieme abbiamo e ci mettiamo ogni volta.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri lancia la coppia Leao-Gimenez: la chiave di Milan-Pisa può essere Nkunku. Ecco perché>>>

Non sono cosi tanto d'accordo sulla partita di domenica scorsa. Il Milan, onestamente, anche perché era una squadra con diverse assenze, 10 minuti dopo che abbiamo fatto vantaggio, non ci ha mai dato l'impressione di metterci in difficoltà. Abbiamo fallito miseramente una situazione che ci vedeva in 10, perché il nostro capitano era fuori per infortunio, e li non c'è stato quello scatto dove tutti dovevamo fare qualcosina in più."

Leggi anche
Del Piero: “Pulisic? Il suo ruolo nel Milan è molto chiaro. Continua sempre a...
Russo: “Modric? Mi è rimasta impressa la scivolata fatta su Dodò”

© RIPRODUZIONE RISERVATA