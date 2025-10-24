Luka Modric continua a stupire tutti. Alla veneranda età di 40 anni, Modric ha deciso di trasferirsi in Serie A alla corte del Milan. Dopo un corteggiamento da parte di Igli Tare e Massimiliano Allegri, il centrocampista croato, quest'estate, è sbarcato a Milano per vestire la maglia che ha sempre tifato sin da bambino. Lui stesso, nei giorni scorsi, ha confermato di avere come idoli Paolo Maldini e Zvonimir 'Zvone' Boban, due grandi leggende rossonere. Ai microfoni di Radio Rossonera è intervenuto Marco Russo, giornalista di Dazn, che ha voluto spendere alcune parole sul pallone d'oro del 2018. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Russo: “Modric? Mi è rimasta impressa la scivolata fatta su Dodò”
Ai microfoni di Radio Rossonera è intervenuto Marco Russo, giornalista di Dazn, che ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan
Milan, le parole di Russo (DAZN) su Modric—
“Per noi è un privilegio assoluto fare il lavoro che facciamo, raccontare la Serie A e ancora di più poterlo fare intervistando Luka Modric. La cosa che mi rimane impressa di Milan-Fiorentina è una scivolata che fa su Dodò a pochi metri dalla nostra postazione, su un giocatore rapido e frizzante. Un intervento pulito, energico e grintoso per rubargli palla. La cosa impressionante è anche come tocca la palla con l’esterno, a vederlo uno resta incredulo per le cose che fa un genio come lui”.
