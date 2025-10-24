Luka Modric continua a stupire tutti. Alla veneranda età di 40 anni, Modric ha deciso di trasferirsi in Serie A alla corte del Milan. Dopo un corteggiamento da parte di Igli Tare e Massimiliano Allegri, il centrocampista croato, quest'estate, è sbarcato a Milano per vestire la maglia che ha sempre tifato sin da bambino. Lui stesso, nei giorni scorsi, ha confermato di avere come idoli Paolo Maldini e Zvonimir 'Zvone' Boban, due grandi leggende rossonere. Ai microfoni di Radio Rossonera è intervenuto Marco Russo, giornalista di Dazn, che ha voluto spendere alcune parole sul pallone d'oro del 2018. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: