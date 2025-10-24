“Il primo gol in Prima Squadra? Quel momento è stato unico, quello che è accaduto non me l’aspettavo. Però ero sicura che sarebbe successo, perché io un po’ di tempo prima, ancora prima della convocazione e della partita, mi ero appuntata su un foglio degli obiettivi che volevo raggiungere per la stagione 2025/26. Mi ero appuntata questo specialmente: ho scritto che dovevo segnare nella stessa partita del debutto. Non avevo parole, non avevo la voce per urlare, perché era come un’emozione interna. Ero sorpresa e molto molto grata. Il fatto che mi girassi lo volevo fare io. Il mio obiettivo era: ‘Appena entro vado a fare gol’. La prima palla è stata importante, sembrava come se dovesse succedere. Tutto era scritto: la mia postura, il portiere che si è buttato in ritardo…non lo so, ma è questo“.

“Una persona a cui ogni volta devo raccontare quello che sta succedendo nella mia vita è mia sorella Christina. Le voglio tanto bene. Mi sento una figlia per lei e lei una mamma per te, e viceversa. Voglio che lei sempre nella mia vita, voglio che veda cosa sta succedendo. Voglio che lei viva quest’emozione condivisa. Quando lei è felice io sono felice“.

“C’è una giocatrice in particolare che mi piace tanto vedere e che ho incontrato anche quando siamo andati a fare l’amichevole contro il Chelsea, Sandy Baltimore. Mi piace anche perché mi ci rifletto, è come vedere qualche mia clip, qualcosa del genere. Calciatore? Mi è sempre piaciuto Kylian Mbappé, perché ha questa aura, quest’atmosfera, questa presenza forte. È veloce, ha questa convinzione: quando ha palla, il modo in cui attacca la porta, è perché sa che chiude l’azione. Mi piace come giocatore“.

“La Karen che voglio vedere e di cui sarei orgogliosa è una Karen onesta, sincera, forte, coraggiosa, che non ha paura di fare grandi cose, che non ha paura di esprimere chi è, che prende l’azione e fa qualcosa da sé. La paura arriva dal fatto che non ho mai avuto quello che ho oggi, di non ottenerlo mai a pieno. Ogni grazia che arriva nella mia via è sempre più sorprendente. Ora sono convinta che posso farlo, perché no? Voglio prendermi questa vita che sto immaginando, per cui sto pregando. Voglio vedermi in azione, voglio essere fiera di me“.