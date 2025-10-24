Tutti conosciamo Carlo Ancelotti come uno degli allenatori più vincenti della storia grazie alle sue cavalcate trionfali con il Milan e il Real Madrid. Chi lo conosce anche di persona è sua figlia Katia Ancelotti : "Mi piacerebbe vederlo arrabbiato. Una volta, solo una". Katia racconta: " Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche , una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto". Questo in estratto dalla sua intervista a 'Il Corriere della Sera'.

Katia Ancelotti parla anche della storia con Gattuso: gli subentrò a Napoli dopo l’esonero senza dirgli nulla. Ecco le parole: "Non si sono più sentiti, nè visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada".