Katia Ancelotti, figlia di Carlo, ha parlato al Corriere della Sera anche del rapporto con il suo ex giocatore al Milan Rino Gattuso. Ecco le sue parole
Tutti conosciamo Carlo Ancelotti come uno degli allenatori più vincenti della storia grazie alle sue cavalcate trionfali con il Milan e il Real Madrid. Chi lo conosce anche di persona è sua figlia Katia Ancelotti: "Mi piacerebbe vederlo arrabbiato. Una volta, solo una". Katia racconta: "Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche, una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto". Questo in estratto dalla sua intervista a 'Il Corriere della Sera'.
Katia Ancelotti parla anche della storia con Gattuso: gli subentrò a Napoli dopo l’esonero senza dirgli nulla. Ecco le parole: "Non si sono più sentiti, nè visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada".