Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Marinozzi: “Mi aspettavo che Allegri si sarebbe sposato bene col Milan”

INTERVISTE

Marinozzi: “Mi aspettavo che Allegri si sarebbe sposato bene col Milan”

Milan, che difesa! I numeri di questo inizio di stagione
Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi volto di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera per parlare del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi volto di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera per parlare del Milan di Massimiliano Allegri. Marinozzi ha speso alcune parole sulla partenza dei rossoneri, per poi soffermarsi sul ruolo di Luka Modric e finire sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Se si aspettava questa partenza: "Così bene? Sì, ma non così sicuramente non primo in campionato. Però Allegri immaginavo si sarebbe sposato bene con questo gruppo, che aveva bisogno di un allenatore bravo anche a fare da parafulmine. Il suo arrivo, con quello di Tare ha sopperito a una enorme mancanza che c’era”.

LEGGI ANCHE

Su Modric: "Tecnicamente sta funzionando. Modric ha dato qualità e la squadra ha cambiato i principi, che ora sono più adatti. Se ci aggiungiamo anche l’andamento un po’ lento delle altre squadre, non è così sorprendente che il Milan sia primo dopo 7 giornate”.

LEGGI ANCHE: Allegri lancia la coppia Leao-Gimenez: la chiave di Milan-Pisa può essere Nkunku. Ecco perché>>>

Sulla lotta scudetto: "Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”

Leggi anche
Katia Ancelotti: “Papà? Vorrei vederlo arrabbiato. Con Gattuso non si sono più sentiti né...
Serginho: “Leao? I mezzi per fare la differenza li ha”. Su Modric e Allegri …

© RIPRODUZIONE RISERVATA