Su Modric: "Tecnicamente sta funzionando. Modric ha dato qualità e la squadra ha cambiato i principi, che ora sono più adatti. Se ci aggiungiamo anche l’andamento un po’ lento delle altre squadre, non è così sorprendente che il Milan sia primo dopo 7 giornate”.

Sulla lotta scudetto: "Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”