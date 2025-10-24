Alessandro Del Piero, icona della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di ESPN, dove ha lodato il numero 11 del Milan Christian Pulisic. La leggenda bianconera ha parlato del ruolo dell'americano nel Milan, parlando sia del alto attaccante che del lato centrocampista. Del Piero ha fatto riferimento anche al Mondiale del 2026 che, tra l'altro, si giocherà proprio negli Stati Uniti, paese natale del giovane rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:
“Il suo ruolo nel Milan è molto chiaro e continua a migliorare mese dopo mese, anno dopo anno. In questo momento, è chiaramente il giocatore più pericoloso del Milan. Non solo come attaccante, segnando gol o fornendo assist, o come creatore di gioco, ma anche come centrocampista che collega il gioco tra centrocampo e attacco. Sta giocando a un livello eccezionale da un bel po’ di tempo… Arriva a questo Mondiale all’età perfetta, con un po’ di esperienza alle spalle“.
