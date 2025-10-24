Alessandro Del Piero, icona della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di ESPN, dove ha lodato il giocatore del Milan Pulisic

Alessandro Del Piero, icona della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di ESPN, dove ha lodato il numero 11 del Milan Christian Pulisic. La leggenda bianconera ha parlato del ruolo dell'americano nel Milan, parlando sia del alto attaccante che del lato centrocampista. Del Piero ha fatto riferimento anche al Mondiale del 2026 che, tra l'altro, si giocherà proprio negli Stati Uniti, paese natale del giovane rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: