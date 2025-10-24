Stasera il Milan di Massimiliano Allegri accoglierà San Siro il Pisa di Alberto Gilardino , ex giocatore rossonero, e aprirà le danze dell'ottava giornata di Serie A. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta' è intervenuto l'ex terzino rossonero Serginho, ex compagno dell'attuale allenatore del Pisa. Tra i tanti temi trattati, il brasiliano ha parlato della sfida di stasera, facendo anche un rapido passaggio su Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Serginho

Le parole di Serginho sul match di stasera valido per l'ottava giornata di campionato: "Non facile perché il Pisa si chiuderà e trovare spazi non sarà semplice. Il Milan però ha la possibilità di mantenersi primo in classifica e magari di allungare rispetto alle dirette concorrenti. Ho fiducia nei rossoneri che con il rientro di Leao dall’infortunio sono in crescita".