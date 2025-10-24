Stasera il Milan di Massimiliano Allegri accoglierà San Siro il Pisa di Alberto Gilardino, ex giocatore rossonero, e aprirà le danze dell'ottava giornata di Serie A. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta' è intervenuto l'ex terzino rossonero Serginho, ex compagno dell'attuale allenatore del Pisa. Tra i tanti temi trattati, il brasiliano ha parlato della sfida di stasera, facendo anche un rapido passaggio su Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Parla Serginho: “Il Milan ha la possibilità di allungare stasera. Leao? Può fare la differenza”
INTERVISTE
Parla Serginho: “Il Milan ha la possibilità di allungare stasera. Leao? Può fare la differenza”
Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta' è intervenuto l'ex terzino rossonero Serginho in occasione di Milan-Pisa
Ex Milan, le parole di Serginho—
Le parole di Serginho sul match di stasera valido per l'ottava giornata di campionato: "Non facile perché il Pisa si chiuderà e trovare spazi non sarà semplice. Il Milan però ha la possibilità di mantenersi primo in classifica e magari di allungare rispetto alle dirette concorrenti. Ho fiducia nei rossoneri che con il rientro di Leao dall’infortunio sono in crescita".
LEGGI ANCHE: Allegri lancia la coppia Leao-Gimenez: la chiave di Milan-Pisa può essere Nkunku. Ecco perché>>>
Le parole sfuggenti su Rafael Leao: "I mezzi per fare la differenza li ha. Ora tocca a lui sfruttarli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA