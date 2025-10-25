Pianeta Milan


Milan, la Primavera sfida il Cesena: tutto il programma del weekend rossonero

Milan, la Primavera sfida il Cesena: tutto il programma del weekend rossonero - immagine 1
Si prospetta un weekend carico di impegni con tutto il Settore Giovanile del Milan: il resoconto di tutti gli impegni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un weekend carico di impegni con tutto il Settore Giovanile del Milan. La Primavera di Mister Renna tornerà in campo contro il Cesena, in casa, alle ore 13:00 di quest'oggi. Una sfida che i giovani rossoneri dovranno vincere per dimostrare la crescita del gruppo. Nono solala Primavera, in campo anche tutte le varie squadre, sia femminili che maschili. Il club di via Aldo Rossi, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha fatto un resoconto dei match:

(Fonte acmilan.com) - Si torna in campo questo weekend con le gare del nostro Settore Giovanile: si riparte in casa con la Primavera impegnata nella 9ª giornata contro il Cesena, banco di prova per dare continuità al percorso dopo il pareggio senza reti con l'Atalanta. Riflettori accesi al PUMA House of Football, teatro di tante sfide tra le Under, sia maschili sia femminili. In trasferta spiccano l'Under 18 a Napoli e diversi appuntamenti Under 10 e 11.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 25 OTTOBRE

  • PRIMAVERA: 9ª giornata, Milan-Cesena, ore 13.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza

  • UNDER 11: campionato, Enotria-Milan, ore 14.00 - CS Enotria, Via Cazzaniga 26, Milano

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, MFA-Milan, ore 14.00 - CS "Luigi Carraro", Via dei Missaglia 146, Milano

  • UNDER 12: campionato, Milan-Fatimatraccia, ore 14.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10: campionato, Rhodense-Milan, ore 14.30 - CS Comunale, Via Cadorna 70, Rho (MI)

  • UNDER 9: campionato, Milan-Vighignolo, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 13: campionato, Milan-Renate, ore 15.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione, ore 16.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Frog Milano, ore 16.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan, ore 17.30 - CS Comunale Paganini, Via Niccolò Paganini, Pieve Emanuele (MI)

    • DOMENICA 26 OTTOBRE

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Città di Opera-Milan, ore 10.00 - Via F.lli Cervi 8/10, Opera (MI)

  • UNDER 11: anticipo recupero campionato, Milan-Rhodense, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 9: campionato, Milan-Enotria, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 18: 8ª giornata, Napoli-Milan, ore 11.00 - CS Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)

  • UNDER 17: 8ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10: campionato, Milan-Lumezzane, ore 15.00 - PUMA House of Football

