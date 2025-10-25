Si prospetta un weekend carico di impegni con tutto il Settore Giovanile del Milan . La Primavera di Mister Renna tornerà in campo contro il Cesena, in casa, alle ore 13:00 di quest'oggi. Una sfida che i giovani rossoneri dovranno vincere per dimostrare la crescita del gruppo. Nono solala Primavera, in campo anche tutte le varie squadre, sia femminili che maschili. Il club di via Aldo Rossi, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha fatto un resoconto dei match:

