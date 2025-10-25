Milan-Pisa 2-2, i rossoneri non giocano la loro migliore partita della stagione anzi. Nel primo tempo il Diavolo segna subito con un bel gol di Leao, ma poi non trovano il guizzo per trovare il 2-0. Nel secondo tempo entra decisamente meglio in campo la squadra di Alberto Gilardino con i ragazzi di Allegri che si abbassano fin troppo e concedono un rigore che Cuadrado non sbaglia. Poi un altro errore, quello di spingersi troppo in avanti perdendo equilibrio e distanza tra i reparti. Da qui il gol di Nzola. Come detto tanti errori da parte del Milan. Athekame è forse il simbolo della partita. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA