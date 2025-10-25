Ha poi continuato dicendo: "Ad oggi non è un'opzione che il Milan contempla e valuta per una serie di motivi, innanzitutto chiaramente una questione di progettualità collegata ai costi, ai possibili costi di un'operazione. Poi chiaramente anche il ruolo, comunque il Milan in quel ruolo lì è coperto, in quel ruolo lì non ha bisogno in questo momento di ulteriori innesti, ci sarebbero eventualmente altre priorità sul mercato al di là di Son, quindi ecco ad oggi vorrei gettare un po' di acqua sul fuoco per quanto riguarda quest possibilità e questo scenario di mercato, perché ad oggi non mi risulta insomma la possibilità che il Milan vada su Son a gennaio."