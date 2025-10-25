Pianeta Milan
Moretto: “Son? Oggi non è un’opzione che il Milan contempla per una serie di motivi”

Dopo il pareggio per 2-2 con il Pisa, il Milan è stato il protagonista numero uno del nuovo video di Matteo Moretto: da Galliani a Son
Alessia Scataglini
Dopo il pareggio per 2-2 in casa con il Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri è stato il protagonista numero uno del nuovo video di Matteo Moretto, pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha voluto commentare numerosi situazioni che riguardano il mondo rossonero: dalla dirigenza, commentando anche il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan, fino alle voci riguardanti l'arrivo di Son al Milan a gennaio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul probabile arrivo di Son:

Milan, le parole di Moretto su Son:

Su Son a Gennaio: "Per quanto riguarda le qualità, le caratteristiche di Son non possiamo dire assolutamente nulla perché è un calciatore che ha dimostrato tutto il suo valore, tutto il suo carisma, tutto quello che ha potuto dare, insomma: 333 partite in Premier con il Tottenham, 127 gol, 454 partite con la maglia degli Spurs in tutte le competizioni, una vita come calciatore degli Spurs, come calciatore del Tottenham.  Adesso ha iniziato a partire dagli ultimi mesi una nuova avventura in America, ai Los Angeles FC, l'ex squadra tra l'altro di Olivier Giroud.  Per quanto riguarda quello che mi risulta su Son al Milan,  dopo una serie di verifiche vi posso dire che non mi risulta che Son sia sul tavolo del Milan, sulle scrivanie del Milan per quanto riguarda un possibile suo arrivo a gennaio."

Milan, Leao con le due punte funziona. Altri segnali positivi. Ecco il ruolo perfetto?

Ha poi continuato dicendo: "Ad oggi non è un'opzione che il Milan contempla e valuta per una serie di motivi, innanzitutto chiaramente una questione di progettualità collegata ai costi, ai possibili costi di un'operazione. Poi chiaramente anche il ruolo, comunque il Milan in quel ruolo lì è coperto, in quel ruolo lì non ha bisogno in questo momento di ulteriori innesti, ci sarebbero eventualmente altre priorità sul mercato al di là di Son, quindi ecco ad oggi vorrei gettare un po' di acqua sul fuoco per quanto riguarda quest possibilità e questo scenario di mercato, perché ad oggi non mi risulta insomma la  possibilità che il Milan vada su Son a gennaio."

