Il giovane, al servizio del Milan, da inizio stagione ha messo a segno ben 6 reti in 7 presenze, mettendo a segno anche un assist per i suoi compagni. Oggi invece, è arrivata la prima tripletta stagionale proprio contro il 'suo vecchio Cesena', squadra con cui è cresciuto, come già detto precedentemente.
Esploso in rossonero, il giovane è diventato anche parte integrante della Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo, che lo ha convocato per il prossimo mondiale in Qatar. Il suo futuro, quindi, si prospetta molto roseo. L'obiettivo del Milan è di farlo crescere al meglio, mettendolo in mostra con il Milan Primavera per poi, in futuro, fare magari il grande salto di qualità in prima squadra.
