Oggi il Milan Primavera di mister Renna è sceso in campo contro il Cesena, collezionando un risultato strepitoso: 7-2 contro la terza in classifica. I giovani rossoneri sono tornati alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, di cui l'ultimo contro l'Atalanta. Ma a brillare particolarmente quest'oggi, è stato un nome ben preciso: Simone Lontani. Il giovane è stato l'autore di una splendida tripletta, la prima della stagione. Andiamo a scoprire chi è la giovane stella rossonera: