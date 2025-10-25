Pianeta Milan
Oggi il Milan Primavera di mister Renna è sceso in campo contro il Cesena: chi è Lontani? L'amore della tripletta rossonera...
Oggi il Milan Primavera di mister Renna è sceso in campo contro il Cesena, collezionando un risultato strepitoso: 7-2 contro la terza in classifica. I giovani rossoneri sono tornati alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, di cui l'ultimo contro l'Atalanta. Ma a brillare particolarmente quest'oggi, è stato un nome ben preciso: Simone Lontani. Il giovane è stato l'autore di una splendida tripletta, la prima della stagione. Andiamo a scoprire chi è la giovane stella rossonera:

Lontani e la tripletta al Cesena: dagli inizi fino al Milan

Nato il 18 gennaio del 2008 a Gambettola, Lontani ha iniziato la sua carriera calcistica presso le giovanili del Cesena con cui rimarrà per ben 5 lunghi anni per poi passare, successivamente, al Milan nell'estate del 2022. In rossonero, il giovane ha firmato il suo primo contratto da professionista nel gennaio del 2024.

Il giovane, al servizio del Milan, da inizio stagione ha messo a segno ben 6 reti in 7 presenze, mettendo a segno anche un assist per i suoi compagni. Oggi invece, è arrivata la prima tripletta stagionale proprio contro il 'suo vecchio Cesena', squadra con cui è cresciuto, come già detto precedentemente.

Esploso in rossonero, il giovane è diventato anche parte integrante della Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo, che lo ha convocato per il prossimo mondiale in Qatar. Il suo futuro, quindi, si prospetta molto roseo. L'obiettivo del Milan è di farlo crescere al meglio, mettendolo in mostra con il Milan Primavera per poi, in futuro, fare magari il grande salto di qualità in prima squadra.

 

 

