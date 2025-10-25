Pianeta Milan
Primavera 1, Milan-Cesena 7-2: il diavolo domina il cavalluccio. Il commento

Alle ore 13:00, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si è giocato Milan-Cesena, match valido per la nona giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Ecco il racconto della partita!
Nel pomeriggio,  allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) è andato in scena Milan-Cesena: match valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26. Ecco il racconto del match!

PRIMAVERA 1: MILAN-CESENA, IL RACCONTO DELLA PARTITA!

Primo tempo: Lontani, Scotti e Ossola piegano il Cesena!

Primo tempo che parte a ritmi bassi, quasi come se le due squadre si stessero studiando. poi, d'un tratto, si accendono Scotti e Lontani e il Milan inizia a macinare gioco. Proprio Lontani, al minuto 18' e 26', buca Gianfanti e in appena 8 minuti firma la doppietta. Al minuto 42' anche un ispiratissimo Ossola partecipa alla festa e mette in rete il pallone del momentaneo 3-0. Il Cesena fino al 44', era stato pressochè impalpabile in attacco, ma nel finale del primo tempo, con il primo tiro in porta, accorcia con Galvagno.

Secondo tempo: finale folle, 5 gol in appena 10 minuti!

Nella ripresa il Milan parte fortissimo e va vicino al gol in più occasioni con, prima con Ossola e poi con Perera. Il ritmo dei rossoneri però sembra calare e il Cesena alza il ritmo, andando più volte vicino al gol, ma fondamentale sarà longoni ad impedirlo in più di una occasione. Negli ultimi 10' minuti accade l'impossibile: all'82' Lontani trova la tripletta e dedica il gol all'infortunatosi al minuto 5'. Quattro minuti più tardi, Mancioppi firma il 5-1. Ma non è finita: all'87', su una palla alta, Galvagno trova la doppietta con una sforbiciata -bellissima- dal limite dell'area, accorciando sul 5-2.

Successivamente all'88', un autogol sul cross di tartaglia porta il risultato sul momentaneo 6-2, e al 94' Castiello, entrato 10' minuti prima, firma il gol del definitivo 7-2. Una partita folle che permette al Milan di tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi contro Monza ed Atalanta!

