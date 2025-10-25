Secondo tempo: finale folle, 5 gol in appena 10 minuti!—
Nella ripresa il Milan parte fortissimo e va vicino al gol in più occasioni con, prima con Ossola e poi con Perera. Il ritmo dei rossoneri però sembra calare e il Cesena alza il ritmo, andando più volte vicino al gol, ma fondamentale sarà longoni ad impedirlo in più di una occasione. Negli ultimi 10' minuti accade l'impossibile: all'82' Lontani trova la tripletta e dedica il gol all'infortunatosi al minuto 5'. Quattro minuti più tardi, Mancioppi firma il 5-1. Ma non è finita: all'87', su una palla alta, Galvagno trova la doppietta con una sforbiciata -bellissima- dal limite dell'area, accorciando sul 5-2.
Successivamente all'88', un autogol sul cross di tartaglia porta il risultato sul momentaneo 6-2, e al 94' Castiello, entrato 10' minuti prima, firma il gol del definitivo 7-2. Una partita folle che permette al Milan di tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi contro Monza ed Atalanta!
