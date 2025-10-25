Primo tempo: Lontani, Scotti e Ossola piegano il Cesena!

Primo tempo che parte a ritmi bassi, quasi come se le due squadre si stessero studiando. poi, d'un tratto, si accendono Scotti e Lontani e il Milan inizia a macinare gioco. Proprio Lontani, al minuto 18' e 26', buca Gianfanti e in appena 8 minuti firma la doppietta. Al minuto 42' anche un ispiratissimo Ossola partecipa alla festa e mette in rete il pallone del momentaneo 3-0. Il Cesena fino al 44', era stato pressochè impalpabile in attacco, ma nel finale del primo tempo, con il primo tiro in porta, accorcia con Galvagno.