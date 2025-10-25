Infortunio Jashari rientro con il Milan a un passo? L'indizio social | FOTO

Il Milan in questo momento si trova con tanti giocatori fuori, specialmente a centrocampo. Allegri, infatti, ha convocato il giovane Emanuele Sala per le partite contro la Fiorentina e il Pisa. Contro l'Atalanta e la Roma, la speranza è quella di recuperare almeno Loftus-Cheek, che ha saltato proprio le ultime due sfide. Sicuramente fuori Rabiot per la lesione al polpaccio. Anche Ardon Jashari sta recuperando: lo svizzero è out da prima di Lecce-Milan per la frattura al perone.