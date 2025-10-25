Infortunio Jashari rientro con il Milan a un passo? L'indizio social | FOTO

Ardon Jashari sempre più vicino al suo rientro dopo l'infortunio alla gamba? Il centrocampista del Milan manda indizi chiari. Ecco il post social
Il Milan in questo momento si trova con tanti giocatori fuori, specialmente a centrocampo. Allegri, infatti, ha convocato il giovane Emanuele Sala per le partite contro la Fiorentina e il Pisa. Contro l'Atalanta e la Roma, la speranza è quella di recuperare almeno Loftus-Cheek, che ha saltato proprio le ultime due sfide. Sicuramente fuori Rabiot per la lesione al polpaccio. Anche Ardon Jashari sta recuperando: lo svizzero è out da prima di Lecce-Milan per la frattura al perone.
Infortunio Jashari: pronto il rientro in campo con il Milan
Qualche giorno fa, 'Tuttosport' parlava di un possibile rientro fissato per Milan-Roma del prossimo 2 novembre. Ci sarebbe poi il Parma l'8 novembre o al massimo il derby contro l'Inter dopo la pausa per le partite delle nazionali. Insomma, manca sempre meno al ritorno in campo dello svizzero. Lo stesso centrocampista del Milan ha postato un indizio nelle storie di Instagram.