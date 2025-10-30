“Juric mi parla sempre durante l’allenamento per dirmi cosa fare per migliorare, mi piace perché sto lavorando su queste cose ogni giorno e vedo i miglioramenti. Il mister mi vede centrocampista centrale, ma anche come possibile esterno. Mi dà istruzioni chiare e mi dice in cosa migliorare. Sono molto felice, spero di continuare a migliorare e fare bene qui. Piazzamento? Penso che possiamo andare lontano, spero di fare come l’anno scorso o meglio. La squadra è forte, siamo imbattuti e abbiamo affrontato grandi squadre, sono sicuro che questa squadra possa andare lontano”.