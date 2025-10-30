Pianeta Milan
Milan, Musah sull’Atalanta: “Sono molto felice, spero di continuare a migliorare”

Yunus Musah, giocatore dell'Atalanta ma in prestito con diritto di riscatto dal Milan di Massimiliano Allegri ha rilasciato un'intervista
Alessia Scataglini

Yunus Musah, giocatore dell'Atalanta ma in prestito con diritto di riscatto dal Milan di Massimiliano Allegri, ha voluto rilasciare un’intervista al canale ufficiale della Serie A per parlare della sua della sua esperienza alla corte dell'Atalanta fino a questo momento. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Juric mi parla sempre durante l’allenamento per dirmi cosa fare per migliorare, mi piace perché sto lavorando su queste cose ogni giorno e vedo i miglioramenti. Il mister mi vede centrocampista centrale, ma anche come possibile esterno. Mi dà istruzioni chiare e mi dice in cosa migliorare. Sono molto felice, spero di continuare a migliorare e fare bene qui. Piazzamento? Penso che possiamo andare lontano, spero di fare come l’anno scorso o meglio. La squadra è forte, siamo imbattuti e abbiamo affrontato grandi squadre, sono sicuro che questa squadra possa andare lontano”.

