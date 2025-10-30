Arrivano delle novità per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan ed Inter . Nelle scorse settimane si diceva che il giorno giusto per il rogito riguardante il passaggio di proprietà di San Siro a Milan ed Inter fosse domani, venerdì 31 ottobre. ma, come riferito da Radiocor, questo famigerato passaggio slitta ufficialmente alla prossima settimana, costringendo i due club meneghini a fare tutto all'ultimo minuto: il passaggio, infatti, deve avvenire entro e non oltre il 10 di novembre, giorno in cui scatta il vincolo sul secondo anello.

Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un rallentamento dell'iter burocratico che non può essere addossato ne a Palazzo Marino, ne alle due società. Il problema è legato alle garanzie finanziarie: per la firma ufficiale è necessario che arrivino nelle casse del comune i capitelli degli istituti di credito coinvolti. La cifra si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. Si prospetta una settimana di fuoco.