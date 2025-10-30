Arrivano delle novità per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan ed Inter. Nelle scorse settimane si diceva che il giorno giusto per il rogito riguardante il passaggio di proprietà di San Siro a Milan ed Inter fosse domani, venerdì 31 ottobre. ma, come riferito da Radiocor, questo famigerato passaggio slitta ufficialmente alla prossima settimana, costringendo i due club meneghini a fare tutto all'ultimo minuto: il passaggio, infatti, deve avvenire entro e non oltre il 10 di novembre, giorno in cui scatta il vincolo sul secondo anello.
Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un rallentamento dell'iter burocratico che non può essere addossato ne a Palazzo Marino, ne alle due società. Il problema è legato alle garanzie finanziarie: per la firma ufficiale è necessario che arrivino nelle casse del comune i capitelli degli istituti di credito coinvolti. La cifra si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. Si prospetta una settimana di fuoco.
