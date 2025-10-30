LEGGI ANCHE: Milan, quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo. E con una rosa così corta ... >>>
Gli altri? Leão a segno alla prima stagionale contro il Bari nella coppa nazionale, poi contro Fiorentina (doppietta) e Pisa al rientro dall'infortunio. Giménez e Christopher Nkunku hanno colpito in Coppa Italia contro il Lecce, ma sono a secco in campionato e non vedono la luce in fondo al tunnel. Quasi quasi i tifosi rossoneri rimpiangono lo stesso Abraham e Luka Jović. L'auspicio è che nel mercato di gennaio la società corra ai ripari, puntando su un bomber di razza.
