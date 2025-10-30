Pianeta Milan
Zazzaroni: “Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti. Bocche da fuochino”

Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', attraverso i propri canali social ha espresso perplessità sul reparto offensivo del Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole, un pizzico ironiche, non lasciano dubbi
Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', attraverso i propri canali social ha espresso perplessità - eufemismo - sul reparto offensivo del Milan di Massimiliano Allegri, ma anche su quello delle 'versioni precedenti'. Le sue parole, ammantate di ironia e suffragate anche da qualche dato numerico, non lasciano adito, in effetti, a repliche.

Milan, senti Zazzaroni: "Per gli attaccanti il diminutivo meno imbarazzante"

"Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti", ha esordito Zazzaroni sul tema. "Dei 75 gol segnati dal primo gennaio a oggi le punte (Rafael Leão, Santiago Giménez, Tammy Abraham e succedanei) ne hanno messi dentro soltanto 15. Bocche da fuochino. Ho scelto il diminutivo meno imbarazzante". E, in effetti, non gli si può certo dare torto. Il capocannoniere stagionale dei rossoneri è una seconda punta, Christian Pulisic, con 6 gol in 8 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.

Gli altri? Leão a segno alla prima stagionale contro il Bari nella coppa nazionale, poi contro Fiorentina (doppietta) e Pisa al rientro dall'infortunio. Giménez e Christopher Nkunku hanno colpito in Coppa Italia contro il Lecce, ma sono a secco in campionato e non vedono la luce in fondo al tunnel. Quasi quasi i tifosi rossoneri rimpiangono lo stesso Abraham e Luka Jović. L'auspicio è che nel mercato di gennaio la società corra ai ripari, puntando su un bomber di razza.

