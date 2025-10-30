Dopo Atalanta-Milan 1-1 , Alessandro 'Billy' Costacurta , ex difensore del Milan e attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato così del numero 14 rossonero, svelando anche un aneddoto che coinvolge Zvonimir 'Zorro' Boban , connazionale di Modric, oggi Presidente della Dinamo Zagabria e compagno di squadra di Costacurta nel Milan degli anni Novanta e Duemila .

“Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale. Lo stesso Carlo Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario”, ha detto Costacurta di Modric.