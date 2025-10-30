Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Costacurta: “Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Io dicevo …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Costacurta: “Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Io dicevo …”

Milan, Costacurta: 'Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Io dicevo ...'
Alessandro 'Billy' Costacurta', ex difensore del Milan e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato di Luka Modric, 40enne fuoriclasse rossonero. Svelando un aneddoto che riguarda anche Zvonimir Boban, suo ex compagno di squadra nel Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

In estate il Milan ha ingaggiato, a parametro zero, lo svincolato Luka Modric, classe 1985, centrocampista croato reduce da 13 stagioni di successi nelle fila del Real Madrid. Alla 'Casa Blanca', Modric ha vinto ben 28 trofei, tra cui 4 edizioni della Liga e 6 della Champions League. A titolo personale, il Pallone d'Oro 2018.

Milan, le parole di Costacurta su Modric a 'Sky Sport'

—  

Fuoriclasse di livello planetario, nonostante i 40 anni compiuti, Modric si è ritagliato subito un ruolo da protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri. Schierato da playmaker, davanti alla difesa, sta vivendo una nuova giovinezza: fin qui, per lui, già 10 partite tra Serie A e Coppa Italia, con un gol e 2 assist al suo attivo.

LEGGI ANCHE

Dopo Atalanta-Milan 1-1, Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato così del numero 14 rossonero, svelando anche un aneddoto che coinvolge Zvonimir 'Zorro' Boban, connazionale di Modric, oggi Presidente della Dinamo Zagabria e compagno di squadra di Costacurta nel Milan degli anni Novanta e Duemila.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi in Serie A. L’indiscrezione: “Scout rossoneri per due giocatori”. Ecco chi >>>

Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale. Lo stesso Carlo Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario”, ha detto Costacurta di Modric.

Leggi anche
Serie A, Var sotto osservazione: presenti alcuni membri della Procura Federale
Roma in apprensione: Ferguson salta la gara con il Milan? Le condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA