Roma in apprensione: Ferguson salta la gara con il Milan? Le condizioni

Tutto il mondo della Roma è in apprensione: Evan Ferguson ha lasciato il campo per infortunio: salta il Milan?
Tutto il mondo della Roma è in apprensione. Durante il match  contro il Parma, vinto 2-1 dai giallorossi grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk, Gian Piero Gasperini ha dovuto sostituire già nel primo tempo il giovane Evan Ferguson. Il centravanti ha lasciato il posto a Leon Bailey, neo acquisto proveniente dalla Premier League.

Milan-Roma, Gasperini perde una pedina? Le condizioni di Ferguson

Secondo quanto riferito da Voce Giallorossa l'attaccante classe 2001 ha rimediato una distorsione alla caviglia: il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, dove verrà stimata anche l'entità dell'infortunio rimediato con annessi i tempi di recupero. Si prospetta una perdita importante per Gasperini a pochi giorni dal big match contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro alle ore 20:45. Ferguson, infatti, rischia di non essere presente: l'irlandese rischia uno stop di diverse settimane. Si prospetta quindi una gara fiammeggiante, con entrambe le formazioni che non vorranno perdere punti. Altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.

 

