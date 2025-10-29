Tutto il mondo della Roma è in apprensione: Evan Ferguson ha lasciato il campo per infortunio: salta il Milan?

Tutto il mondo della Roma è in apprensione. Durante il match contro il Parma, vinto 2-1 dai giallorossi grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk, Gian Piero Gasperini ha dovuto sostituire già nel primo tempo il giovane Evan Ferguson. Il centravanti ha lasciato il posto a Leon Bailey, neo acquisto proveniente dalla Premier League.