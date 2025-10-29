Una giornata speciale per tutti i tifosi del Milan . Venerdì 31 ottobre, presso il Flagship store di Via Dante, a Milano, Zachary Athekame e Koni De Winter incontreranno i tifosi per scattare foto e firmare autografi. L'appuntamento è fissato alle ore 17:00 nel cuore di Milano, un 'rito' che tutti gli acquisti del Milan, prima o poi, devono fare! Con una nota ufficiale pubblicata sul sito rossonero, il club ha condiviso 'l'invito' a tutti i tifosi:

Milan, l'incontro con i tifosi

(Fonte acmilan.com) - Una nuova occasione per i tifosi rossoneri: con all'orizzonte il big match a San Siro contro la Roma, Zachary Athekame e Koni De Winter saranno al Flagship Store di via Dante venerdì 31 ottobre alle 17.00 per un incontro speciale nel cuore di Milano. L'esterno svizzero e il difensore belga, protagonisti in maglia rossonera in questo inizio di stagione, visiteranno lo Store e saluteranno i tifosi presenti. L'appuntamento è in via Dante 12, Zachary e Koni vi aspettano!