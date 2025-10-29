I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su booking.acmilan.com , al Ticket Office di Casa Milan , al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Il biglietto per Milan-Lazio ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.