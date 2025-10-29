Pianeta Milan
Milan-Lazio, via alla vendita dei tagliandi: tutte le fasi e i dettagli

Il Milan di Allegri guarda avanti. Il mese di novembre dei rossoneri si chiuderà affrontando la Lazio di Maurizio Sarri: i biglietti
Alessia Scataglini
Il Milan di Allegri guarda avanti. Il mese di novembre dei rossoneri si chiuderà affrontando la Lazio di Maurizio Sarri tra le mura di San Siro, gara in programma il 29 alle ore 20:45. Il match, valido per la 13esima giornata di Serie A, capiterà subito dopo il derby contro l'Inter, in programma alla 12esima giornata. Il club, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fornito dei dettagli per quanto riguarda la vanità dei tagliandi. Come sempre, le fasi saranno 3: abbonati, Milan Club e vendita libera. Ecco, di seguito, la nota del club rossonero:

(Fonte acmilan.com) - Il mese di novembre per il Milan si concluderà a San Siro domenica 29 alle 20.45 nel posticipo della 13ª giornata di Serie A contro la Lazio. Sarà la gara numero 193, con 86 successi rossoneri, 41 vittorie biancocelesti e 65 pareggi a completare i precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

  • Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di giovedì 30 ottobre alle 23.59 di domenica 2 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di lunedì 3 novembre alle 23.59 di martedì 4 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", usufruendo di un listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15.00 di mercoledì 5 novembre.

    • PREZZI E PROMOZIONI

    Il prezzo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 39€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate, in alcune zone dello stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    Il biglietto per Milan-Lazio ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    CLUB 1899

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.

