A Milanello la situazione legata agli infortunati si fa sempre più complessa. Dopo il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta al New Balance Stadium, Fikayo Tomori ha accusato un fastidio al ginocchio che ha preoccupato, e non poco, tutto il mondo rossonero. L'invito di SkySport, Peppe Di Stefano e il giornalista Antonio Vitiello, hanno fornito degli aggiornamenti su tutti gli infortunati, in vista anche del big match di domenica sera contro la Roma.