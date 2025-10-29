Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce, Gaspar: “Camarda e il rigore sbagliato? Può succedere. Dobbiamo stargli vicino”

SERIE A

Lecce, Gaspar: “Camarda e il rigore sbagliato? Può succedere. Dobbiamo stargli vicino”

Lecce, Gaspar: 'Errore di Camarda? Questo è il calcio, domani...'
Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato del rigore sbagliato da Francesco Camarda nel match della 9^ giornata di Serie A perso contro il Napoli di Antonio Conte: le parole sul giovane attaccante del Milan
Redazione PM

Nel pomeriggio il Napoli ha superato per 0-1 il Lecce, nel match della 9^ giornata di Serie A, grazie ad una rete di Anguissa che ha permesso ai partenopei di di allungare in testa alla classifica a 21 punti. La vittoria della formazione di Antonio Conte è stata sicuramente agevolata dal rigore sbagliato da Francesco Camarda, giovane attaccante giallorosso, arrivato in prestito dal Milan.

Lecce, Gaspar incoraggia Camarda

—  

Dello sfortunato episodio ne ha parlato il difensore del Lecce, Kilonda Gaspar. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa al termine del match riportate da TMW.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri in ansia per Tomori: il centrale può saltare la partita con la Roma?

"Oggi è successo a lui, domani può succedere a un altro. Questo è il calcio. Questa cosa lo farà crescere come calciatore. Noi come compagni dobbiamo dargli una mano e stargli vicino. Se vinciamo lo dobbiamo fare da squadra, se perdiamo dobbiamo farlo da squadra allo stesso modo".

Leggi anche
Atalanta-Milan, Biasin lucido: “Buon punto a Bergamo contro una bella dea. Soprattutto se...
Atalanta-Milan, Ravezzani: “Rossoneri la sfangano a Bergamo. Leao svogliato, Gimenez non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA