ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Ravezzani: “Rossoneri la sfangano a Bergamo. Leao svogliato, Gimenez non migliora. Nkunku …”

Atalanta-Milan, Ravezzani avverte: 'O Gimenez e Nkunku si svegliano, o..'
Ravezzani commenta su X il pareggio 1-1 del Milan contro l'Atalanta: elogia Ricci e Modric, critica attaccanti e difensori rossoneri, evidenziando errori e scelte di mercato che rischiano di complicare la corsa per la Champions.
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani sul proprio profilo X commenta la partita del Milan a Bergamo, in difficoltà contro il ritmo dell'Atalanta di Juric. La partita è terminata con il risultato di 1-1, grazie al primo gol di Ricci con la maglia del Diavolo, a cui risponde Ademola Lookman, completamente ristabilito dopo un'estate complicata vissuta da separato in caso e con le valigie già pronte.

Atalanta-Milan, il commento di Ravezzani su X

Al termine della sfida, Ravezzani commenta così le prestazioni dei calciatori rossoneri, criticando in particolare gli attaccanti rossoneri: "Il Milan la sfanga a Bergamo con molte paure. Ricci il migliore. Modric cresce nella ripresa. Loftus entra benissimo, mentre Nkunku è poco più di un fantasma. Leao svogliato come nei periodi bui. Saelemaekers sempre generoso. Gimenez anziché migliorare peggiora col passare delle partite".

Sul gol di Lookman sottolinea l'errore di Tomori: "Da segnalare il clamoroso errore di Tomori (da sempre sopravvalutato) che anziché marcare Lookman sale a caccia di farfalle e lascia spazio per l’assist al nigeriano tutto solo".

Infine, critica le ultime scelte di mercato in attacco che non stanno portando nulla al gioco dei rossoneri: "Le attuali difficoltà del Milan secondo me hanno una spiegazione molto semplice. Quando spendi 80 mln per 2 attaccanti che non fanno gol e nemmeno incidono con una sola giocata interessante sei nei guai. O Gimenez e Nkunku si svegliano, o l’obiettivo Champions si complica molto".

Dopo il pareggio alla 'New Balance Arena', i rossoneri sono secondi in classifica, a meno tre punti dal Napoli di Antonio Conte primo, attendendo le altre sfide valide per la nona giornata di Serie A. In giornata, si disputeranno Juventus-Udinese, Roma-Parma e Inter-Fiorentina. Tre sfide importanti per la corsa ai posti più ambiti della classifica.

