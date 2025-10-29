Atalanta-Milan, Ravezzani avverte: 'O Gimenez e Nkunku si svegliano, o..'

Infine, critica le ultime scelte di mercato in attacco che non stanno portando nulla al gioco dei rossoneri: "Le attuali difficoltà del Milan secondo me hanno una spiegazione molto semplice. Quando spendi 80 mln per 2 attaccanti che non fanno gol e nemmeno incidono con una sola giocata interessante sei nei guai. O Gimenez e Nkunku si svegliano, o l’obiettivo Champions si complica molto".