Atalanta-Milan, Ravezzani avverte: 'O Gimenez e Nkunku si svegliano, o..'

Sul gol di Lookman sottolinea l'errore di Tomori: "Da segnalare il clamoroso errore di Tomori (da sempre sopravvalutato) che anziché marcare Lookman sale a caccia di farfalle e lascia spazio per l’assist al nigeriano tutto solo".
Infine, critica le ultime scelte di mercato in attacco che non stanno portando nulla al gioco dei rossoneri: "Le attuali difficoltà del Milan secondo me hanno una spiegazione molto semplice. Quando spendi 80 mln per 2 attaccanti che non fanno gol e nemmeno incidono con una sola giocata interessante sei nei guai. O Gimenez e Nkunku si svegliano, o l’obiettivo Champions si complica molto".
Dopo il pareggio alla 'New Balance Arena', i rossoneri sono secondi in classifica, a meno tre punti dal Napoli di Antonio Conte primo, attendendo le altre sfide valide per la nona giornata di Serie A. In giornata, si disputeranno Juventus-Udinese, Roma-Parma e Inter-Fiorentina. Tre sfide importanti per la corsa ai posti più ambiti della classifica.
