ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, l’analisi di Letizia: “Ricci illude, Lookman risponde. Pareggio risultato giusto”

Atalanta-Milan, Letizia: 'Risultato giusto con rimpianti da entrambe le parti'
Il Milan rallenta ancora ma il pari di Bergamo è accettabile: Ricci segna il primo gol in rossonero, Lookman risponde per l’Atalanta. Francesco Letizia, ai microfoni di Sportitalia, commenta l'1-1 che lascia i rossoneri a -3 dal Napoli capolista.
Il Milan rallenta ancora, ma questa volta il pareggio è un risultato che la squadra di Massimiliano Allegri, decimata dagli infortuni, può accettare più serenamente rispetto allo stop casalingo contro il Pisa di Gilardino. Alla 'New Balance Arena' il big match finisce con il risultato di 1-1, al primo gol in rossonero di Samuele Ricci risponde il primo gol stagionale di un ritrovato Ademola Lookman. Grazie al secondo pareggio consecutivo, i rossoneri si trovano ora a tre punti dal Napoli capolista, in attesa delle altre sfide del turno infrasettimanale.

Atalanta-Milan, il commento di Francesco Letizia

Al termine della partita, ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia ha commentato così il pari di Bergamo.

"Un pareggio alla fine è il risultato più giusto. Il gol di Samuele ricci illude i rossoneri subito, però al termine de del primo tempo Ademola Lookman sistema le cose dopo un primo tempo obiettivamente dominato dalla Dea. All'intervallo Allegri cambia Leao per Nkunku che non riesce a incidere. Decisamente meglio Ruben Loftus-Cheek che entra al posto di Santi Gimenez, ancora una volta evanescente. A inizio secondo tempo il Milan illude senza graffiare, nel finale viene fuori ancora l'Atalanta e Mike Maignan si supera su Zappacosta. Finisce 1 a 1, senza che le due squadre possano recriminare più di tanto per questa partita, quanto piuttosto per l'ultimo turno. Se, come da pronostico, le due squadre avessero battuto Cremonese e Pisa, forse questo pareggio sarebbe piaciuto a tutte e due. L'Atalanta continua a non perdere, non perde neanche il Milan che vede l'ultima sconfitta risalire alla partita contro la Cremonese alla prima giornata. Tutto sommato va bene così, ma i rimpianti in questa serata di Bergamo ci sono da entrambe le parti".

