Atalanta-Milan, Letizia: 'Risultato giusto con rimpianti da entrambe le parti'

"Un pareggio alla fine è il risultato più giusto. Il gol di Samuele ricci illude i rossoneri subito, però al termine de del primo tempo Ademola Lookman sistema le cose dopo un primo tempo obiettivamente dominato dalla Dea. All'intervallo Allegri cambia Leao per Nkunku che non riesce a incidere. Decisamente meglio Ruben Loftus-Cheek che entra al posto di Santi Gimenez, ancora una volta evanescente. A inizio secondo tempo il Milan illude senza graffiare, nel finale viene fuori ancora l'Atalanta e Mike Maignan si supera su Zappacosta. Finisce 1 a 1, senza che le due squadre possano recriminare più di tanto per questa partita, quanto piuttosto per l'ultimo turno. Se, come da pronostico, le due squadre avessero battuto Cremonese e Pisa, forse questo pareggio sarebbe piaciuto a tutte e due. L'Atalanta continua a non perdere, non perde neanche il Milan che vede l'ultima sconfitta risalire alla partita contro la Cremonese alla prima giornata. Tutto sommato va bene così, ma i rimpianti in questa serata di Bergamo ci sono da entrambe le parti".