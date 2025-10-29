Milan, 1-1 sul campo dell'Atalanta. Ma quanta fatica!

Il Milan è scivolato a - 3 dal Napoli e, per ora, mette da parte i sogni di Scudetto: con questa andatura, infatti, è impossibile tenere il ritmo della squadra di Antonio Conte. Ma il pari di Bergamo, per il quotidiano generalista, non è da buttare. Anche perché, dopo l'iniziale vantaggio rossonero con Samuele Ricci (primo gol con la maglia del Milan) e il pareggio di Ademola Lookman (quarto gol contro il Diavolo, tutti tra le mura amiche), è stata l'Atalanta più vicina a vincere il match.