Atalanta-Milan, non è un punto da buttare. Diavolo con il fiato corto, fatica anche Modric

Botta e risposta tra Atalanta e Milan, i rossoneri non decollano. Fatica anche Modric
Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia, 1-1, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Jurić: dopo l'iniziale vantaggio rossonero, firmato da Samuele Ricci, arriva il gol dei padroni di casa con Ademola Lookman. L'analisi
Ieri sera, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, pareggio - 1-1 - tra l'Atalanta di Ivan Jurić e il Milan di Massimiliano Allegri. Come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, altro rallentamento dei rossoneri dopo l'altro pari, il 2-2 di 'San Siro' contro il Pisa: perso contatto con la vetta della classifica in Serie A.

Milan, 1-1 sul campo dell'Atalanta. Ma quanta fatica!

Il Milan è scivolato a - 3 dal Napoli e, per ora, mette da parte i sogni di Scudetto: con questa andatura, infatti, è impossibile tenere il ritmo della squadra di Antonio Conte. Ma il pari di Bergamo, per il quotidiano generalista, non è da buttare. Anche perché, dopo l'iniziale vantaggio rossonero con Samuele Ricci (primo gol con la maglia del Milan) e il pareggio di Ademola Lookman (quarto gol contro il Diavolo, tutti tra le mura amiche), è stata l'Atalanta più vicina a vincere il match.

Primo tempo dominato dagli orobici, ripresa più equilibrata. Ma, nel finale ad alta tensione, decisivo Mike Maignan con una super parata su Davide Zappacosta. Per il 'CorSera' è evidente come il Milan abbia il fiato corto: persino il suo leader Luka Modrić, contro i nerazzurri, ha fatto fatica. Tante partite ravvicinate con una rosa ridotta all'osso dagli infortuni (tra cui quelli dei big Adrien Rabiot e Christian Pulisic) iniziano a farsi sentire.

Leão invisibile, Giménez nullo. E domenica c'è la Roma

Servirà una mano nel mercato di gennaio. «Dobbiamo andare avanti fino a inizio dicembre, poi fare le valutazioni insieme all’allenatore» ha ammesso il direttore sportivo Igli Tare. Intanto, però, Allegri si tiene stretto il punto: «Non parliamo di rosa corta, stiamo reagendo bene. Dobbiamo solo stringere i denti». L'Atalanta resta imbattuta, nonostante i 7 pareggi in 9 giornate di campionato, perché il Diavolo in attacco punge davvero poco.

Invisibile Rafael Leão, sostituito all'intervallo per un fastidio all'anca, nullo Santiago Giménez, che non sfrutta l'ennesima occasione concessagli dal tecnico livornese. Il Milan, addirittura, va meglio nella ripresa quando, in attacco, giocano Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Più per merito dell'inglese che del francese: il primo entra in campo molto bene, il secondo decisamente meno. Domenica, a 'San Siro', arriverà la Roma e il Diavolo dovrà ancora fare di necessità virtù.

