Primo tempo dominato dagli orobici, ripresa più equilibrata. Ma, nel finale ad alta tensione, decisivo Mike Maignan con una super parata su Davide Zappacosta. Per il 'CorSera' è evidente come il Milan abbia il fiato corto: persino il suo leader Luka Modrić, contro i nerazzurri, ha fatto fatica. Tante partite ravvicinate con una rosa ridotta all'osso dagli infortuni (tra cui quelli dei big Adrien Rabiot e Christian Pulisic) iniziano a farsi sentire.
Leão invisibile, Giménez nullo. E domenica c'è la Roma—
Servirà una mano nel mercato di gennaio. «Dobbiamo andare avanti fino a inizio dicembre, poi fare le valutazioni insieme all’allenatore» ha ammesso il direttore sportivo Igli Tare. Intanto, però, Allegri si tiene stretto il punto: «Non parliamo di rosa corta, stiamo reagendo bene. Dobbiamo solo stringere i denti». L'Atalanta resta imbattuta, nonostante i 7 pareggi in 9 giornate di campionato, perché il Diavolo in attacco punge davvero poco.
Invisibile Rafael Leão, sostituito all'intervallo per un fastidio all'anca, nullo Santiago Giménez, che non sfrutta l'ennesima occasione concessagli dal tecnico livornese. Il Milan, addirittura, va meglio nella ripresa quando, in attacco, giocano Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Più per merito dell'inglese che del francese: il primo entra in campo molto bene, il secondo decisamente meno. Domenica, a 'San Siro', arriverà la Roma e il Diavolo dovrà ancora fare di necessità virtù.
