Nelle partite di ieri, valevoli per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026, vittoria del Napoli a Lecce con un gol di André-Frank Zambo Anguissa e pareggio, 1-1, tra Atalanta e Milan con le reti di Samuele Ricci per i rossoneri e Ademola Lookman per i padroni di casa.
Stasera, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu ospita la Fiorentina di Stefano Pioli a poche ore dal dramma di Josep Martínez: ha investito, con la sua auto, un 81enne disabile in carrozzina, morto sul colpo, mentre si recava ad Appiano Gentile. Il portiere è indagato per omicidio stradale.
In Bologna-Torino spazio, tra i pali della porta granata, ancora ad Alberto Paleari. Il tecnico Marco Baroni suona la carica ai suoi ragazzi: non devono accontentarsi.
