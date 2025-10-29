Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juve, Spalletti ci crede. Il Napoli va a + 3, il Milan spreca”

Prima pagina Tuttosport: 'Juve, Spalletti ci crede. Il Napoli va a + 3, il Milan spreca'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, riceverà in casa l'Udinese e in panchina ci sarà Massimo Brambilla della Next Gen. Da domani, però, il nuovo allenatore sarà Luciano Spalletti. Per lui contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Nel mercato di gennaio potrebbe avere Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona.

Nelle partite di ieri, valevoli per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026, vittoria del Napoli a Lecce con un gol di André-Frank Zambo Anguissa e pareggio, 1-1, tra Atalanta e Milan con le reti di Samuele Ricci per i rossoneri e Ademola Lookman per i padroni di casa.

Stasera, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu ospita la Fiorentina di Stefano Pioli a poche ore dal dramma di Josep Martínez: ha investito, con la sua auto, un 81enne disabile in carrozzina, morto sul colpo, mentre si recava ad Appiano Gentile. Il portiere è indagato per omicidio stradale.

In Bologna-Torino spazio, tra i pali della porta granata, ancora ad Alberto Paleari. Il tecnico Marco Baroni suona la carica ai suoi ragazzi: non devono accontentarsi.

