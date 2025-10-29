La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, riceverà in casa l'Udinese e in panchina ci sarà Massimo Brambilla della Next Gen. Da domani, però, il nuovo allenatore sarà Luciano Spalletti. Per lui contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Nel mercato di gennaio potrebbe avere Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona.