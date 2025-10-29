Nell'altro anticipo del turno infrasettimanale di campionato, 1-1 alla 'New Balance Arena' di Bergamo tra Atalanta e Milan: iniziale vantaggio rossonero con Samuele Ricci, pareggio orobico con Ademola Lookman. La squadra di Massimiliano Allegri, così, scende a - 3 dalla vetta.
In alto, sotto la testata, si parla di Luciano Spalletti: prenderà lui il posto di Igor Tudor, da domani, sulla panchina della Juventus. Contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Dramma per Josep Martínez: incidente mortale alla vigilia di Inter-Fiorentina, deceduto un anziano disabile.
