La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno, 0-1, del Napoli sul campo del Lecce. Gli azzurri di Antonio Conte passano in Salento con un gol del centrocampista André-Frank Zambo Anguissa e conservano il primato in classifica a quota 21 punti. Prima della rete, però, Vanja Milinković-Savić para un rigore a Francesco Camarda.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025

Nell'altro anticipo del turno infrasettimanale di campionato, 1-1 alla 'New Balance Arena' di Bergamo tra Atalanta e Milan: iniziale vantaggio rossonero con Samuele Ricci, pareggio orobico con Ademola Lookman. La squadra di Massimiliano Allegri, così, scende a - 3 dalla vetta.

In alto, sotto la testata, si parla di Luciano Spalletti: prenderà lui il posto di Igor Tudor, da domani, sulla panchina della Juventus. Contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Dramma per Josep Martínez: incidente mortale alla vigilia di Inter-Fiorentina, deceduto un anziano disabile.

