In Atalanta-Milan 1-1, botta e risposta nel primo tempo tra Samuele Ricci (primo gol in rossonero) e Ademola Lookman. Stasera, a 'San Siro', in campo l'Inter contro la Fiorentina in crisi. Il secondo portiere dei nerazzurri, Josep Martínez, è indagato però per omicidio stradale: nella mattinata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita un anziano.