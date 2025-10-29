Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Frenata Milan: non basta Ricci, riecco Lookman"

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Frenata Milan: non basta Ricci, riecco Lookman'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti: domani firmerà come nuovo allenatore della Juventus al posto dell'esonerato Igor Tudor. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Nella scelta, decisivo Giorgio Chiellini, dirigente dei bianconeri.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, il commento ai due anticipi del turno infrasettimanale di campionato, la 9^ giornata della Serie A 2025-2026. In Lecce-Napoli 0-1, prima Vanja Milinković-Savić para un rigore a Francesco Camarda, quindi è André-Frank Zambo Anguissa a trovare il gol vittoria per gli ospiti.

In Atalanta-Milan 1-1, botta e risposta nel primo tempo tra Samuele Ricci (primo gol in rossonero) e Ademola Lookman. Stasera, a 'San Siro', in campo l'Inter contro la Fiorentina in crisi. Il secondo portiere dei nerazzurri, Josep Martínez, è indagato però per omicidio stradale: nella mattinata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita un anziano.

